Niğde'de depo göçük altında kaldı: Ölü ve yaralılar var!

Meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı.

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen trajik olayda, yapımı devam eden patates deposunun belirsiz bir nedenden dolayı çökmesi sonucunda geniş bir alanda göçük meydana geldi.

Bu acı olayda toprağın altında kalan iki işçi hayatını kaybederken, üçü ağır olmak üzere dört işçi de yaralandı.

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık ekibi, AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini almışken, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Toprak altından kurtarılan yaralılar ise ambulanslarla hızla hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Kamu Son Haber