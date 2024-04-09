Bakan Koca sosyal medyadan ateş püskürdü: Önünü kesmeyin!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara bir uyarıda bulundu.
Paylaştığı videoda; "112 Acilin hayat kurtarma çabasının önü kesilmemeli.
Ramazan Bayramı sebebiyle yapılan seyahatlerde, şu ana dek, maalesef 570’in üzerinde trafik kazası yaşandı. Bütün sürücüleri kurallara uymaya, 112 Acil Sağlık Ekiplerine kolaylık sağlamaya davet ediyoruz.
Bolu’da bir zincirleme trafik kazasının gerçekleştirdiği noktaya, emniyet şeridinin kural dışı kullanılması sebebiyle ekiplerimiz ulaşmakta güçlük çekti. Kaza geçirenler ve ekiplerimiz açısından kritik bu anların pek çok örneği var. Kuralların ihlalinden doğan cezayı ödemek, bir insanın hayatını geri getirmez. Bütün yolculuklar mutlulukla tamamlanmalı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.