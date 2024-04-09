TOKİ'den ucuz arsa fırsatı: Kapış kapış gidiyor! En ucuzu 3 bin TL...

Türkiye'deki konut piyasasında yaşanan fiyat yükselişleri, vatandaşların mülk edinme yöntemlerini çeşitlendirmesine yol açtı. Bu durum karşısında Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) ekonomik arsa satışları büyük bir ilgi görmekte. TOKİ, Balıkesir öncülüğünde 47 ilde arsa satışı yapacağını duyurdu.

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa satışları, vatandaşların kendi evlerini inşa etmeleri, yatırım yapmaları veya kat karşılığı projelere katılmaları için uygun koşullar sağlayacak. Satışa çıkarılan arsaların fiyatları, piyasa koşullarına kıyasla oldukça uygun olacak şekilde belirlendi. Arsa satışları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru süreci hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. 2024 yılında gerçekleşecek olan bu satışlar, konut sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

TOKİ'nin sağladığı bu imkanlar, Türkiye genelindeki konut piyasasındaki artışın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Vatandaşlar, bu fırsatları değerlendirerek, hem maliyet avantajı hem de kişisel tercihlerine uygun bir yaşam alanı yaratma şansına sahip olacak.

TOKİ AKIL ALMAZ FİYATTAN ARSA SATIŞINA BAŞLADI

TOKİ, Emlak Müzayede platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada, ülke genelinde 47 şehirde arsa satışlarının başlatıldığını ilan etti. Açıklanan detaylara göre, arsa satışları için başvuruların alınmaya başlandığı ve en düşük fiyatın 105 bin lira olarak belirlendiği arsalar, uygun koşullar altında satışa çıkarıldı. Başvuru şartları arasında, başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerektiği, ikametgah veya gelir durumu gibi ek şartların aranmadığı belirtildi. TOKİ'nin bu hamlesiyle, geniş halk kitlelerine arsa sahibi olma imkanı sunulduğu vurgulandı.

Arsa satın alma hakkı elde eden bireyler için belirlenen ödeme planına göre, yüzde 25 oranında peşinat ödenmesi ve kalan miktarın 24 aylık bir vade ile TOKİ'ye ödenmesi gerekiyor. TOKİ, bu ödeme planıyla, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların ekonomik yükünü azaltmayı ve uygun fiyatlarla mülk edinme şansı sağlamayı hedefliyor. Arsa satışları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru sürecine katılmak isteyenler, TOKİ'nin resmi internet sitesini inceleyebilirler.

Kaynak: Kamu Son Haber