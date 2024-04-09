Otomobil tercihinde 1. sıradaydı: İşte merak edilen fiyat listesi...

Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri takip eden tüketiciler için Chery'nin güncel fiyatları büyük ilgi çekiyor.
Chery, Türkiye'nin en popüler otomobil markaları arasında yer alıyor ve 2024 Nisan ayına ait yeni fiyat listesi açıklandı. Çin'in önde gelen otomobil üreticisi olan bu markanın, güncel fiyat listesi tüketicilerin beğenisine sunuldu. İşte otomobil severler için Chery'nin son model fiyatları...
CHERY OMODA 5:
Comfort - 1.303.000 TL
Luxury - 1.393.000 TL
Excellent - 1.503.000 TL
CHERY TİGGO 7 PRO:
Luxury - 1.443.000 TL
Excellent - 1.553.000 TL
Avantgarde - 1.653.000 TL
CHERY TİGGO 8 PRO:
Luxury - 1.583.000 TL
Excellent - 1.693.000 TL
Avantgarde - 1.843.000 TL
Fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.