Bakan Fidan'dan İsrail'e sert açıklama: "Tedbirlerimizi aldık!"

Ankara'da gerçekleştirilen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Fidan, bölgede yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye'nin aldığı yeni önlemlerin yakında ilgili kurumlarca açıklanacağının altını çizdi.

Bakan Fidan "İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık, kurumlar duyuracak. İsrail ateşkes ilan edene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir." dedi.

Fidan'ın açıklamaları şöyle:

“İsrail’in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık.”

"TARİHTE İLK KEZ İSRAİL'İ HERKES KINIYOR"

"Bugün tüm dünya İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail'i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor. Ayrıca Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Deniz ve hava yoluyla Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a ilettiğimiz yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Bugün itibariyle Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9. yardım gemimiz yolda."

TEDBİRLER SIKLAŞTI

"Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de Hava Kuvvetlerimize ait kargo uçaklarla yardım taleplerimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün gördük. İsrail'in havadan yardımlarımızı engellenmesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almaya kararlaştırıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. Bu tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. İsrail izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir. İlginize çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Kamu Son Haber