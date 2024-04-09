TFF'den beklenen açıklama geldi: İşte seçim tarihi...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihleri göz önüne alınarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18 Temmuz'da seçime gideceklerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken olağan genel kurul toplantısının; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ile bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: Kamu Son Haber