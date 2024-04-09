Şimşek tek çalıştı

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarına dün devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman düz koşuyla başladı. Tam kadro olarak gerçekleşen idmanı dar alanda top kapma çalışması ile sürdüren Alanyasporlu futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çift kale maç yaptılar. Bayramda izin kullanmayacak olan turuncu yeşilli oyuncular, çalışmalarına bugün ve yarın devam edecekler. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.