Şimşek tek çalıştı

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarına dün devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman düz koşuyla başladı. Tam kadro olarak gerçekleşen idmanı dar alanda top kapma çalışması ile sürdüren Alanyasporlu futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çift kale maç yaptılar. Bayramda izin kullanmayacak olan turuncu yeşilli oyuncular, çalışmalarına bugün ve yarın devam edecekler. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ