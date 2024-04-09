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Belediye 'Bayram temizliği' yapıyor

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ALANYA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye 'Bayram temizliği' yapıyor mask
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Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında çalışmalarını hızlandırarak Alanya’yı bayrama hazır hale getiriyor. Ramazan Bayramı öncesi ekipler, iskele, çevre yolu, Cuma Pazarı gibi şehrin genel olarak yoğun kullanılan pek çok noktasında yıkama ve süpürme çalışmaları gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle de birlikte mezarlıklarda temizlik çalışmaları yapılıyor. Yapılan yoğun çalışmalarla Alanya'nın Ramazan Bayramı'na daha temiz bir şekilde girmesi hedefleniyor.


TEMİZLİK PERSONELİ BAYRAMDA DA GÖREV BAŞINDA


Ramazan Bayramı’nda Alanya’daki nüfus yoğunluğunun ve hareketliliğin artması nedeniyle oluşabilecek kirliliği önlemek amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin teyakkuzda olacağını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ve Zortaş Geri Dönüşüm personeli kent imajına zarar verebilecek herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için bayram süresince Alanya genelinde aralıksız hizmet verecek. Bu süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını sürdürecekler" şeklinde konuştu. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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09 Nis 2024 - 02:28 - Gündem

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