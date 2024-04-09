'Bayramları bayram yapan manevi duygularımızdır'

Erdem’in kutlama mesajı şu şekilde: "Ramazan-ı Şerif’in rahmet, mağfiret ve bereket ikliminden sonra, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, milli ve manevi bütünleşmenin en üst seviyede yaşandığı, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı, sıkıntılardan uzaklaştıran, umut ve sevincimizi arttıran, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren günlerdir. Bayramlar, sevgiyle kucaklaşmanın sağlandığı, bütün küskünlüklerin ortadan kaldırıldığı, hastaların, yaşlıların, kimsesizlerin, dost ve akrabaların ziyaret edildiği müstesna zamanlardır. Bayramları, gerçek anlamıyla ‘ bayram’ yapan, bu günlerde yaşadığımız manevi duygulardır. Bayramlar, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma, adalet duygularımızın harekete geçmesi için en güzel vesilelerdir. Bu özel günler, dargınlıkların bitmesi için en güzel fırsatları sunar. Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimizin, halkımızın ve Tüm İslam Alemi’nin Mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlar, esenlikler dilerim." (ALTSO/BÜLTEN)

Kaynak: ALTSO