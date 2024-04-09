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Alanya Ramazan Bayramı'na hazır

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ALANYA Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Ramazan Bayramı öncesinde sağlık ve güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Alanya Ramazan Bayramı'na hazır mask
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Ülke genelinde olduğu gibi Alanya’da da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile ilgili gerekli güvenlik ve sağlık tedbirleri alındı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer “Mübarek Ramazan ayını yolcu ederken, Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Alanya’da da vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde bayramlarını geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldık. Bu kapsamda Ramazan Bayramı boyunca kolluk kuvvetlerimiz olarak jandarmada 112 tim ve 273 jandarma personeli, emniyette 80 ekip, 348 polis ve 80 bekçi personeli, zabıta müdürlüğünde 20 ekip ve 130 zabıta görevlisi, İlçe Tarım Müdürlüğü olarak 9 ekip ve 24 personel olmak üzerek toplamda 221 ekip ve 855 kolluk kuvveti personeli ve tarım personeli kendi görev sahalarında vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde bayram geçirmeleri için görev yapacaklar. Ayrıca Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanemiz de oluşabilecek her türlü sağlık sorunu için 7/24 hizmet verecek. Vatandaşlarımızdan Ramazan Bayramı neşesinin hüzne ve acıya dönüşmemesi için trafik kurallarına tam manasıyla uymalarını istiyoruz. Ayrıca ilçemize gelen ve ilçemizden gidecek olan vatandaşlarımızın yollarda oluşabilecek bayram trafiği ve doluluğuna dikkat edip, hız limitlerine uyup emniyet kemeri takmalarını özellikle istirham ediyoruz. Kurallara uyalım, Ramazan Bayramının huzurunu hep birlikte yaşayalım. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, huzurlu bayramlar diliyorum" dedi. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Kaymakamlığı

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09 Nis 2024 - 02:24 - Gündem

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