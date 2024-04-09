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İlk meclis günü

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ALANYA Belediyesi’nin yeni meclisi ilk toplantısını bugün saat 10.30’da gerçekleştirecek.

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Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak olan toplantıya, bugün yurtdışına çıkacak olan CHP'li Meclis Üyesi Abdurrahman Açıkalın dışında tüm üyelerin katılması bekleniyor.


37 kişilik meclisin 4'ü kontenjan toplam 24 meclis üyesi CHP'li, 9'u Cumhur İttifakı üyesi ve 4'ü İYİ Parti'li. Özçelik’in kontenjan listesinde bulunan Abdurrahman Açıkalın, Murat Koçak, Servet Ünlü, Faruk Konukçu da yeni dönemin meclis üyeleri arasında yer alıyorlar. Listede Utkan Hasan Eminoğlu, Hasan Can Kamburoğlu, Sadık Dizdaroğlu, Nazmi Zavlak, Mahmut Köse, Ahmet Top, Halime Ceylan, Engin Alataş, Ali Yardım, Haydar Uyar, Ayhan Baysal, Ufuk Aras Solmaz, Mustafa Eroğlu, Ayhan Doğru, Şahin Ararat, İrem Yunusoğlu, Halil Durusoy, Asrın Ateşoğlu, Hüseyin Kaya, Ali Taşlı yer alıyor. Yıllar sonra AK Parti yerine MHP’den siyasete dönen Hüseyin Güney’in yanı sıra Alaaddin Işık, Ali Şahin, Alper Birer, Ayşe Yakar Anılgan, Kenan Ersoy, Abdullah Öztürk, Muammer Özbudak ve Kayhan Balta da Cumhur İttifakı'ndan meclise girdiler.


İYİ Parti'li meclis üyeleri ise Abdullah Sönmez, Ali Kamburoğlu, Serdar Sönmez ve Velittin Yenialp. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ

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09 Nis 2024 - 02:23 - Siyaset

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