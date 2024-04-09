Polisten sıkı denetim

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından umuma açık mekanlar denetlendi. Denetlenen 16 mekanda 154 şahıs GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusundan geçirilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi