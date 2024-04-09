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Kaymakam: 179. yılın gururunu yaşıyoruz

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ALANYA Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Kaymakam: 179. yılın gururunu yaşıyoruz mask
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Kaymakam Ürkmezer mesajında, “Türk Polis Teşkilatı'nın 179 yıllık köklü geçmişi, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına özveriyle çalışan kahraman polislerimizin azim ve fedakarlığıyla doludur. Her koşulda, her şartta milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan polislerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak adına önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu özel günde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Polislerimizin özverili çalışmaları, adaletin tesisi ve suçla mücadelede gösterdikleri kararlılık, toplumumuzun güven ve huzur içinde yaşamasını sağlamaktadır. Bizler de kahraman polislerimizin her zaman yanlarında olup onlara destek vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi olan kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor Türk Polis Teşkilatımızın 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum” dedi. ( Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Kaymakamlığı

# Bir, Polis

09 Nis 2024 - 02:20 - Gündem

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