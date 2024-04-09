Rektör: Daha fazla sevgi ve saygı zamanı

Mesajında, tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Güner, şu ifadelere yer verdi: "Sevgi, hoşgörü ve rahmet ayı olan Ramazan'ı uğurluyoruz. Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşarken, gönüllerimiz sevinçle doluyor. Oruçlarımız, dualarımız ve hayırlı işlerimizle ruhumuzun arındığını hissettik. Şimdi, Ramazan'ın huzur ve bereketiyle dolu bir sona daha yaklaşırken, içimizi bayram coşkusu kaplıyor. Tüm İslam aleminin sevgi ve kardeşlikle buluştuğu, kalplerin birbirine daha da yaklaştığı mübarek Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bu özel gün, insanlık değerlerini hatırlatıyor, paylaşmanın ve sevginin gücünü vurguluyor. Alanya Üniversitesi ailesi başta olmak üzere, tüm İslam aleminin bu müstesna zamanını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayram, ailemizin birlik ve beraberliğini pekiştirmemize, sevdiklerimizle mutluluğu paylaşmamıza vesile olsun. Bu bayram, içimizdeki güzellikleri, hoşgörüyü ve şefkati artırsın. İyiliklerin ve güzelliklerin ön plana çıktığı bu özel günlerde, birbirimize daha fazla sevgi ve saygıyla yaklaşmalı, kırgınlıkları geride bırakarak birlikte daha güçlü adımlar atmaya devam etmeliyiz. Yardımlaşma ve dayanışmanın değerini bir kez daha hatırlayarak, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmalı, onların yüzlerine tebessüm getirmeliyiz. Sevgi ve selamlarımla.” (Alanya Üniversitesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Üniversitesi