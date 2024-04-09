09 Nis 2024 - 02:08- Ekonomi G:

Bayram faturası cep yakıyor

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ALANYA’DA Ramazan Bayramı öncesi vatandaşları alışveriş telaşı sardı. İçinde oldukları ekonomik sıkıntılara rağmen bayram alışverişi yapmaya çalışan vatandaşlar,

Bayram faturası cep yakıyor mask
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esnafın yüzünü az da olsa güldürdü. Ramazan Bayramı öncesi alışveriş telaşına düşen vatandaşlar, bir yandan artan fiyatlarla mücadele ediyor, diğer yandan az da olsa bayram alışverişi yapmaya çalışıyor. Yeni Alanya’nın çarşı ve pazardaki fiyatlar üzerinde yaptığı araştırmalara göre, dört kişilik bir ailenin ayakkabı ve giyimden oluşan ortalama bayramlık masrafı 6 bin 319 TL ile 12 bin 363 TL arasında değişiyor. Bu rakamlara bayramlık ikramların da dahil olmasıyla fatura daha da kabarıyor. Tatlı dışındaki ikramlıklar ise 724 TL ile bin 390 TL arasında tutuyor.


'HERKES BAYRAMLIK ALMAK İSTİYOR AMA...'


Bayram demek, aynı zamanda bayrama özel alınan yeni kıyafetler demek. Eksiksiz giyim alışverişi yapan dört kişilik bir ailenin tepeden tırnağa bayramlık alışverişini tamamlayan ürünlerin fiyatları ise şöyle sıralanıyor: "Kız çocuklar için elbise fiyatları 590 lira ile bin 30 lira, erkek çocuklar için pantolon fiyatları 425 lira ile 899 lira, tişört fiyatları 249 lira ile 412 lira, kız ve erkek çocuk için ayakkabı fiyatları 569 lira ile bin 300 lira, kadın ayakkabıları 790 lira ile bin 350 lira, erkek ayakkabıları 999 lira ile bin 449 lira, erkek gömlekleri 931 lira ile bin 749 lira, erkek pantolonları 665 lira ile bin 110 lira, kadın elbiseleri ise 529 lira ile bin 799 lira arasında fiyatlardan satışa sunuluyor. (Fatma VURAL)


BAZI BAYRAMLIKLAR VE FİYATLARI

ÜRÜN TL

Bayram şekeri : 139-249 (KG)
Çikolata : 299-749 (KG)
Lokum : 118-179 (KG)
Kolonya : 49-94 (400 ML)
Türk Kahvesi : 119 TL (250 GRAM)

Kaynak: Haber Merkezi

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09 Nis 2024 - 02:08 - Ekonomi

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