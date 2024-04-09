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Alanya’da bayram hareketliliği

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9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla turizmde iç pazar da hareketlendi. Alanya’da otellerin doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı

Alanya’da bayram hareketliliği mask
Alanya’da bayram hareketliliği
Alanya’da bayram hareketliliği
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ALANYA’DA 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle iç turizmde hareketlilik yaşanıyor. Turizmin gözdesi Alanya’da tesislerin doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. İlerleyen günlerde turist yoğunluğunun artacağı öngörülüyor. Sezon öncesi yaşanan bayram yoğunluğu turizmcilerin yüzünü güldürdü.


‘OLUMLU BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ’


Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Bölge olarak tesislerimizin bayram itibariyle yüzde 70’inin açık olduğunu söyleyebilirim. Kış döneminde de açık olan tesislerimizin ay bazında doluluk oranları yüksek, yüzde 80’leri ifade etmekteler. Ancak nisan ayında açan tesislerimiz bayram döneminde iki ya da üç günlük yüksek doluluklara ulaşmalarına rağmen ay bazında yüzde 50-60 seviyelerinde doluluk oranlarını yakalayabilecekler. Kısa süreli dolulukları da iç pazar kaynaklı. 2024 sezonunda görünen o ki, hem yurt dışı kaynak pazarlarımız hem de iç pazar talebi ile birlikte olumlu bir sezon geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Alanya’da bayram hareketliliği


‘TURİST AKINI MAYISTAN SONRA BAŞLAR’


Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Ramazan Bayramı tatili başladı. Sürekli açık olan şehir otellerine ek olarak, 5 yıldızlı otellerin hepsi, 3 ve 4 yıldızlı otellerin de yüzde 30-40’ı nisan itibariyle açıldı. Geri kalanlar da mayısa kadar yavaş yavaş açılırlar. Nevruz tatili üstüne bayram tatili şehre bir miktar hareket getirir tabi. Ancak rezervasyonlarda ciddi artışlar olduğu söylenemez. Henüz deniz sezonu da tam olarak açılmadığı için, iç turizmde kültür gezileri daha revaçta. Tüm otellerimizi ve plajlarımızı dolduran Rus turist akını ise mayıstan sonra başlar. Okul tatilleri her bölgede farklı tarihlerde başladığı için kesin tarih vermek de zor. Dilerim bu sene savaş, pandemi gibi turizm yapmayı zorlaştıran etkiler almayız. Özlediğimiz, sevdiğimiz turizmi yapmak için motivasyonumuz yüksek olur” dedi.

Alanya’da bayram hareketliliği


‘BAYRAMDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80’LERİ GEÇECEK’


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, “Alanya’da oteller sezonun erken başlamasıyla açılmaya başladı. Mayıs ayı itibariyle bütün otellerimiz açılmış olacak. Martta özellikle İngiliz turistler operasyonlarını geri çektikleri için bazı tesislerimiz erken açılma kararı aldı. Şu anda tesislerimizin yüzde 20-25’i açık. Bayramda tesislerin doluluk oranı yüzde 80’leri geçecek gibi görünüyor. Bazı tesisler yüzde 100 doluluğa ulaşabilir. İran’dan da ciddi turist geliyor. İran ile anlaşma yapan tesislerde doluluk yüzde 100 olabilir. Aşırı yoğun bir bayram değil ama belli bir yoğunluk yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nın tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Alanya’da bayram hareketliliği

Kaynak: Haber Merkezi

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09 Nis 2024 - 01:55 - Gündem

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