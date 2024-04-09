Çiftçiler yağmur duasına çıktı

Korkuteli'deki tarımsal alanlarda kuraklık nedeniyle ekili alanların kuruması sonrası Datköy ve Beğiş mahalle muhtarlıkları tarafından yağmur duası etkinliği organize edildi. Beğiş Muhtarı Hüseyin Yalçın ve Datköy Muhtarı Kazım Kartal Beğiş ile yaklaşık 500 bölge sakininin katılımıyla Susuzu Aşur mevkiinde önceki gün öğle namazının ardından yağmur duası yapıldı. (DHA)

Kaynak: DHA