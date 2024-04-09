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Polisin 179'uncu yıl gururu

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TÜRK Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Antalya'da emniyet teşkilatı,

Polisin 179'uncu yıl gururu mask
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Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, daha sonra Polis Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde ise şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü kapsamında etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emekli emniyet müdürleri, emniyet personeli, bazı dernekler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Müdür Çevik ve dernek yöneticileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenin ardından açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, “Gücünü yasalardan, desteğini muazzez milletimizden alan Türk Polis Teşkilatımız, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır" dedi.


ŞEHİTLİKTE MEZARLARA KARANFİL


Çelenk sunumunun sona ermesinin ardından Konyaaltı ilçesinde bulunan Uncalı Mezarlığı içerisindeki Polis Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, emniyet personeli ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda, şehitler için dua edildi. Protokol üyeleri, daha sonra şehit polislerin mezarlarına karanfil bıraktı. Burada konuşan Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, "Atalarımız dünyanın en güzel bereketli topraklarını vatan olarak seçmişler, canları pahasına koruyup binlerce şehit vererek medeniyet kurmuşlar, her Türk evladının nail olmak istediği şehitlik mertebesine ermişlerdir. Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebedir. Bugün aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz, uğuruna canlarını verdiği değerler etrafında yüreklerimizi kenetlemektir" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA

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09 Nis 2024 - 01:48 - Asayiş

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