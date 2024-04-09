- Asayiş

Alanya tatili sonrası yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Almanya'da 3 yıl önce boşandığı İngiliz eşi Dale S. tarafından kaçırılan Logan'ı ülke ülke arayan Anika Ball'ın imdadına Antalya'da Türk polisi yetişti. Hakkında tutuklama kararı bulunan İngiliz vatandaşı Dale S., oğluyla birlikte Alanya tatili dönüşü Antalya'da havalimanı polisi tarafından uçağa binmeden yakalandı

Alanya tatili sonrası yakalandı mask
Alanya tatili sonrası yakalandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

OLAY, 2 Nisan'da Antalya Havalimanı'nda meydana geldi. 2017'de Galler'de evlenen dövme sanatçısı Alman Anika Ball (32) ile İngiliz Dale S.'nin (39), 2019 yılında Logan isimli erkek çocukları dünyaya geldi. Çift, çocuklarının doğumundan 6 ay sonra ayrılmaya karar verdi. 6 aylık Logan'ın velayeti anne Anika Ball'a verilirken, Dale S.'nin ise çocuğunu sadece hafta sonları görmesine izin verildi. 2021 yılının aralık ayında; o zamanlar 2 yaşında olan çocuğunu bakıcıdan alan Dale S., eski eşi Anika Ball'ın imzasını taklit ederek Logan'a pasaport ve seyahat izni çıkartıp, bir sonraki gün yurt dışına kaçırdı.

Alanya tatili sonrası yakalandı


DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP TAYLAND'A KADAR GİTTİ


Eski eşini arayan ve bir türlü ulaşamayan Anika Ball, soluğu karakolda alarak şikayetçi oldu. Dale S. hakkında arama kararı çıkarıldı. Anika Ball, işinden ayrılarak oğlunu ve eski eşini aramaya başladı. Ball, eski eşinin Tayland'da olduğunu tespit edip oraya gitti. Polislere durumu anlatan Ball, buradan da sonuç alamayınca yaşadığı ülke Almanya'ya geri dönmek zorunda kaldı.


TÜRKİYE'DEN GELEN VİDEO İLE ÇOCUĞUNA KAVUŞTU


Çocuğunu arama çalışmalarını sürdüren Anika Ball, sosyal medyadan da sürekli çağrılar yaptı. Mart ayının son günlerinde Türkiye'deki bir takipçisi, eski eşinin ve çocuğunun Alanya'da tatil yaptığı yönünde kendisine video gönderdi. İzlediği videoda eski eşini tespit eden Ball, soluğu Antalya'da aldı. Antalya Havalimanı'na iner inmez polislerin yanına giden Anika Ball, yardım istedi. Hemen harekete geçen polis, Dale S. ve Logan'ın Alanya'daki otelden çıkış yaptığını belirledi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Dale S.'nin Tayland'a geri dönmek üzere Antalya Havalimanı'na gittiğini tespit etti. Kalkmak üzere olan Tayland uçağına giden polisler, Dale S.'yi gözaltına aldı. Logan Ball, anne Anika Ball'a teslim edildi. Şu an 5 yaşında olan ve 3 yılın ardından çocuğuna kavuşan Anika Ball, polislere teşekkür etti ve Almanya'ya döndü. (DHA)

Kaynak: DHA

# Gelen, Sosyal, Bir, etti, türkiye, Karar, Polis, Antalya

09 Nis 2024 - 01:45 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya tatili sonrası yakalandı mask
Alanya tatili sonrası yakalandı
Bayram öncesi TOGG'lu uygulama mask
Bayram öncesi TOGG'lu uygulama
Feci olay! Oyun oynarken su kuyusuna düştü mask
Feci olay! Oyun oynarken su kuyusuna düştü
Önce eve ardından fabrikaya yıldırım düştü; yangın çıktı mask
Önce eve ardından fabrikaya yıldırım düştü; yangın çıktı
Kazı yapan işçiler göçük altında aldı. Ölü ve yaralılar var mask
Kazı yapan işçiler göçük altında aldı. Ölü ve yaralılar var
1 aylık Yiğit Efe kazada can verdi; 4 yaralı var... mask
1 aylık Yiğit Efe kazada can verdi; 4 yaralı var...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber