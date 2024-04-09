Bayram öncesi TOGG'lu uygulama

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Avsallar Mahallesi'nde Ramazan Bayramı öncesi yol uygulaması yapıldı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG da jandarma görevlerinde kullanılmak üzere uygulamada yerini aldı. Yapılan uygulamada sürücüler bayram süresince oluşacak trafik yoğunluğu sebebiyle meydana gelebilecek kazalar konusunda uyarıldı. Sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirmeler yapılarak broşür dağıtıldı. (Toygar DİM)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.