- Turizm

Otellerin Şubat ayı dolulukları yükseldi

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinin şubat ayı doluluk oranlarını açıkladı.

Otellerin Şubat ayı dolulukları yükseldi mask
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İşletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı 2024 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayından daha yüksek bir seviyede gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında doluluk oranı yüzde 32,46 oldu. Geçen yılın aynı ayında oran yüzde 30,94 seviyesinde bulunuyordu. Aynı ayda geceleme sayısı 8 milyon 543 bin 805 seviyesinde açıklandı. Bunun 3 milyon 700 bin 506’sı yabancı, 4 milyon 843 bin 299’u yerli ziyaretçilerin gecelemesinden oluştu. Tesislere gelen kişi sayısı 1 milyon 435 bin 714’ü yabancı, 2 milyon 679 bin 828’i yerli olmak üzere toplam 4 milyon 115 bin 542 oldu. Ziyaretçilerin kalış süresi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bir miktar düştü. Geçen yılın şubat ayında yüzde 2,19 olan kalış süresi bu yıl aynı ayda 2,08’e indi. Yabancıların kalış süresi 2,58 gün olurken, yerlilerde süre 1,81 gün seviyesinde oluştu. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı

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09 Nis 2024 - 01:36 - Turizm

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