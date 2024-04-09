'Rusya-Türkiye hattında haftada 1250 uçuş mümkün'

RUS yetkili "Şu anda ortalama fiyatlarda 2023'e göre artış yok. Ruble kurundaki zayıflamaya rağmen fazla sıkıntı yaşanmadı. Ruslar 2022'de Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti için yaklaşık 60 bin ruble ödemişti. 2023'te bu ortalama 35-40 bin rubleye indi" dedi.



Gorin, "İki ülke arasında yeterli sayıda uçuş var. Ulaşım sıkıntısı yok. Önümüzdeki sezon için anlaşmaya varılan kotaların süresi bir yıldan az değil. Beş Türk ve en az 11 Rus havayolu şirketi, Rusya Federasyonu'nun 22 şehrinden Türkiye'nin beş şehrine haftada bin 250 uçuş gerçekleştirebilecek" diye ekledi. Gorin, AB'nin Southwind uçuşlarının yasaklanmasının Rusya'dan Türkiye'ye uçuş sıkıntısına yol açmayacağını belirterek "Havayolunun, Karadeniz, Kazakistan ve Gürcistan toprakları üzerinden doğu rotası boyunca Türkiye'ye uçuşlar gerçekleştirmesi nedeniyle bu yasak Rus turistleri hiçbir şekilde etkilemiyor. Bu şirketin Türkiye uçuşları kısıtlama olmaksızın gerçekleştiriliyor" dedi. (Kaynak: Turkrus)

Kaynak: Turkrus