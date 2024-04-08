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Sertab Erener'den üzen haber

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Ünlü şarkıcı Sertab Erener'den sevenlerini üzen haber geldi. Hastalandığını söyleyen ünlü şarkıcı durumu hakkında bilgi verdi.

Sertab Erener'den üzen haber mask
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Sertab Erener, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Doktora muayene olmaya gittiğini söyleyen Erener, kontrol çıkışında basın mensuplarının kendisini yönelttiği sorulara cevap verdi. 

ÇÖL TOZU HASTA ETTİ

Kuzey Afrika’dan gelerek ülkemizde özellikle, Marmara ve Ege'de etkisini gösteren çöl tozu Erener'i hasta etti. Polen mevsiminin de gelmesiyle sinüzit şikayetleri artan sanatçı, doktor kontrolünden eczaneden ilaçlarını aldı.

Erener hastalığının durumu hakkında şunları söyledi:
Erener, "Sinüzit oldum. Polen, toz, Afrika tozu ne varsa. Genel olarak iyiyim" dedi. Müzikal çalışmalarıyla ilgili ise sanatçı, "Sokakta albüm konuşmayalım, başka zamana" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TV100

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08 Nis 2024 - 23:56 - Magazin

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