Sokak ortasındaki silahlı kavgada can verdi

İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı ve kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimin tarafından ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Faruk İşcan, ağır yaralandı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan İşcan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan ve İşcan'ın ölümüne neden olan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.