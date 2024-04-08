Sokak ortasındaki silahlı kavgada can verdi

İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı ve kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimin tarafından ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Faruk İşcan, ağır yaralandı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan İşcan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan ve İşcan'ın ölümüne neden olan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA