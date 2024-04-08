Yeni salgın alarmı! Çocuklarda vaka sayıları patladı

Nijerya'nın Sokoto Eyaleti Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette henüz teşhis konulamayan hastalık yüzünden şimdiye kadar 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtirken 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.

HASTALIK ARAŞTIRILIYOR

Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

Kaynak: Haber Merkezi