Yeni salgın alarmı! Çocuklarda vaka sayıları patladı

Nijerya'nın Sokoto Eyaleti Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette henüz teşhis konulamayan hastalık yüzünden şimdiye kadar 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtirken 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.
HASTALIK ARAŞTIRILIYOR
Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.