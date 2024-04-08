Ece Seçkin ile İzzet Yıldızhan krizi büyüyor: ''Psikolojimi bozuyor''

İzzet Yıldızhan iki yıl önce yaptığı açıklamada konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirmiş, "Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldızhan, şöyle konuşmuştu:

"Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz."

Türkücünün bu açıklaması çok konuşulmuştu.

Bu olaydan uzun zaman sonra İzzet Yıldızhan'ı yarı çıplak teknede şarkı söylediği anları gören Ece Seçkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bize 'sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor' diyen İzzet abime bakın! İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor" ifadelerini kullandı.

İZZET YILDIZHAN'DAN YANIT

Seçkin'in sözlerine yanıt veren Yıldızhan da "Bir yıl önce teknede çekilmiş görüntümü bulmuş. Teknede ne giyecektim, takım elbise mi? Yazdıklarına baktım, gülüp geçtim. Hiç kızmam. O genç, sosyal medyada gündem yaratmak isteyebilir. Bana 'İzzet Abi' demesi de hoşuma gitti, ne güzel. Loy loy lafına kahkaha attım" dedi.

Kaynak: MYNET