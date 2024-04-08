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Gıda Dedektifi hesabına rekor para cezası verildi

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Reklam Kurulu, internet üzerinden yanıltıcı bilgiler yayımladığı gerekçesiyle "Gıda Dedektifi" hesabının kurucusu Musa Özsoy'a 550 bin 59 lira idari para cezası verdi.

Gıda Dedektifi hesabına rekor para cezası verildi mask
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Reklam Kuruul, Musa Özsoy'a e ait "http://www.gidadedektifi.com.tr/" adresli internet sitesinde yer alan tanıtımları şikayet üzerine incelemeye aldı.

İncelemede, internet sitesinde "Züber Original Fıstık Ezmesi" isimli ürüne ilişkin tanıtımda "Karbonhidratın karşılığında üründe bulunan lif tüketiminin kan şekerinin aniden yükselmemesi ve daha uzun süre tokluk vermesi gibi etkileri olacak. Üründe yer fıstığından doğal olarak gelen yağ ve yüksek oranda protein bulunuyor" ifadelerine yer verildiği belirlendi.

YANILTICI BİLGİLER PAYLAŞILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu ürünün ambalajında "Doğal protein kaynağı" ifadesine yer verilmesine rağmen internet sitesinde "Üründe yer fıstığından doğal olarak gelen yağ ve yüksek oranda protein bulunuyor" ifadesinin kullanıldığı, ancak mevzuat gereği "yüksek protein" beyanı yapılabilmesi için gıdanın enerji değerinin en az yüzde 20'sinin protein tarafından sağlanması gerektiği, ürünün 22 gram protein değeriyle mevzuatta yer alan beyan koşulunu sağlamadığı tespit edildi.

550 BİN 59 LİRA PARA CEZASI

İnceleme konusu tanıtımlarda tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildi. Reklam Kurulu, incelemelerin ardından, "internet üzerinden tüketici haklarını koruma adı altında yanıltıcı bilgiler yayımladığı" gerekçesiyle "Gıda Dedektifi" hesabının kurucusu Musa Özsoy'a Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince 550 bin 59 lira idari para ve reklam durdurma cezaları verdi. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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08 Nis 2024 - 22:53 - Gündem

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