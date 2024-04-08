Aslı Bekiroğlu ile Halil İbrahim Göker aşkı başladı

Sinan Sicimoğlu ile birlikteliği sona eren Aslı Bekiroğlu, kendisi gibi hem oyuncu hem de sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe el ele katılan ünlü çift, aşklarını herkese ilan etti.

BİR DÖNEM SURVİVOR'DA YARIŞTI

Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992 yılında Çorum’da dünyaya gelmiştir. İlk olarak video paylaşım uygulaması olan Vine ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Göker, sonrasında YouTube ve Instagram’a içerik üretmeye başlamıştır.

Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde almıştır.Instagram hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunan Halil İbrahim Göker, ilk oyunculuk deneyimini Taş Mektep isimli filmde yaşadı. Ardından Sihirbazlık Okulunda Bir Türk, Nasıl Yani, Klavye Delikanlıları, Çakallarla Dans 5, Naz Evi, Olmadı Kaçarız ve Çirkin Şansı adlı yapımlarda rol aldı.

Kaynak: CNNTURK