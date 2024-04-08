08 Nis 2024 - 22:47- Dünya G:

Heyecanlı dakikalar! Yılın ilk güneş tutulması gerçekleşti

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2024'ün ilk güneş tutulması Meksika'da gerçekleşti. Tutulma, Türkiye saatiyle 21.20 sıralarında başladı.

Heyecanlı dakikalar! Yılın ilk güneş tutulması gerçekleşti mask
Heyecanlı dakikalar! Yılın ilk güneş tutulması gerçekleşti
Heyecanlı dakikalar! Yılın ilk güneş tutulması gerçekleşti
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Meksika'da bu yılın ilk güneş tutulması gökyüzünde göz kamaştırıcı bir etki yarattı. Tutulma, Meksika'dan takip edilirken ABD'nin doğu bölgeleri ile Kanada'nın güneydoğusunda da görülebildi.

GÖZLEMCİLER MEKSİKA'DAN TAKİP ETTİ

Özellikle bazı bölgelerde 4 dakikadan fazla süren bu olağanüstü gök olayını izlemek için binlerce gözlemci, Meksika'nın sahil kasabası Mazatlan'da bir araya geldi.

Tutulmanın görsel şölenine tanıklık edenler, nadir bir doğa olayının keyfini çıkarırken, bilim insanları da bu fırsatı gözlemlemek için çalışmalarını sürdürdü.

Heyecanlı dakikalar! Yılın ilk güneş tutulması gerçekleşti

TUTULMA 10 SANİYE İLE 7 BUÇUK DAKİKA SÜREBİLİYOR

NASA'nın verilerine göre, güneş tutulmalarının süresi genellikle 10 saniyeden 7 buçuk dakikaya kadar değişebiliyor, bu da tutulmanın farklı bölgelerdeki etkisini ve süresini belirlemede önemli bir faktör.

Bu olağanüstü gök olayıyla birlikte, gözler şimdi Türkiye'nin de dahil olduğu bir sonraki güneş tutulmasına çevrildi.

Heyecanlı dakikalar! Yılın ilk güneş tutulması gerçekleşti

Kaynak: KARAR

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08 Nis 2024 - 22:47 - Dünya

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