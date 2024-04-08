Pancar toplarken canından oldu

Pancar toplayarak geçimini sağlayan Cemal Babayiğit, çıktığı kayalık bölgeden dengesini kaybederek düştü.Düştüğü yere ulaşılan Babayiğit’in, yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Babayiğit’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA