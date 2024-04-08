Gülse Birsel'den 'Avrupa Yakası' açıklaması geldi: Palavra

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, 2009 yılında final yapan 'Avrupa Yakası' dizisinin yeniden ekranlara döneceğine ilişkin iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi palavra." diyen Birsel, "Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" dedi.

'YAŞATTIĞIM HAYAL KIRIKLIĞI İÇİN ÖZÜR DİLERİM'

Birsel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"'Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzuun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: KARAR