08 Nis 2024 - 22:34- Gündem G:

Motosikletiyle duvara çarpan hava astsubay öğrencisi öldü

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İzmir'de, motosikletiyle duvara çarpan Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi öldü.

Motosikletiyle duvara çarpan hava astsubay öğrencisi öldü mask
Motosikletiyle duvara çarpan hava astsubay öğrencisi öldü
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İzmir'de bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi Emir Furkan Çayır (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Dokuzeylül Mahallesi Betontaş Yolu Sokağı'nda meydana geldi. Emir Furkan Çayır'ın kontrolünü yitirdiği plakasız motosiklet, bir evin bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi olduğu öğrenilen gencin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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08 Nis 2024 - 22:34 - Gündem

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