Bayramı fırsat bilip tatile gidenlere kötü haber!

Ramazan Bayramı tatili bayram başlamadan başladı. 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Ancak Prof. Dr. Orhan Şen'den tatilcilere kötü haber geldi. Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla soğuk ve yağışlı havanın geleceğini duyurdu. Pazar günü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'SICAKLIK DÜŞECEK; YAĞMUR GELECEK'

"Bugün sıcaklıklar batı ve güney doğu da 3-5 derece azalacak. İstanbul sabah ve öğlen yağmurlu 16 C İzmir yağmurlu 22 Antalya 25 Ankara gece yağmurlu 17 C. Yarın Sıcaklık güneyde düşecek ve yağmur gelecek. Perşembeden itibaren Ege ve Akdeniz tatil yerlerinde 4-5 derece artacak"

'KUVVETLİ POYRAZ ÜŞÜTECEK'

Prof. Dr. Şen bugün yaptığı paylaşımda ise "Bugün Pazartesi Akdeniz ,doğu ve Güneydoğuda yağmur var. Sıcaklıklar ortalamada, Ege ve Marmara'nın güneyinde kuvvetli Poyraz üşütüyor. İstanbul 19 İzmir 23 Antalya Yağmurlu 23 Ankara 17 C." ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA