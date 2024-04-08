- Asayiş

Trafikte ilginç kavga! Baltayla sürücünün kafasına vurdu

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İstanbul'da trafikte ilginç anlar yaşandı. Güngören'de trafikte tartışan iki sürücüden biri diğerinin kafasına baltayla vurdu. Olayda yaralanan olmazken çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı.

Trafikte ilginç kavga! Baltayla sürücünün kafasına vurdu mask
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Akşam saatlerinde meydana gelen olayda  iddialara göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler, araçlarından inerek yolda kavga etmeye başladı.

BALTAYLA SALDIRDI

Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı sırada, sürücülerden biri, aracından aldığı baltayla tartıştığı sürücünün kafasına vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaşarak gözden kayboldu

Kaynak: DHA

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08 Nis 2024 - 21:41 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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