Antalya'da acı olay! 40 yıllık evlerini sünger yüzünden kaybettiler

Evlerinin önünde çocuklar sünger yakmasıyla evi bir anda alevler sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sokakta park halinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait sinekle mücadelede kullanılan kamyonete de sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev ve kamyonet yanarak küle dönerken, dumandan etkilenen Fatma Özdemir'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA