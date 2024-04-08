Antalya'da acı olay! 40 yıllık evlerini sünger yüzünden kaybettiler

Evlerinin önünde çocuklar sünger yakmasıyla evi bir anda alevler sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sokakta park halinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait sinekle mücadelede kullanılan kamyonete de sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev ve kamyonet yanarak küle dönerken, dumandan etkilenen Fatma Özdemir'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.