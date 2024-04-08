'Komşumun çocuğu olmadığı için eşiyle birlikte olmamı istiyor'

Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen sorulara cevap veren ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen sorular şaşırtmaya devam ediyor. Bir erkekten gelen soru ise hem Ezmeci'yi hem takipçileri şoke etti. Bir kadın takipçisi isee üst kat komşusunu şikayet ettiği görüldü. İşte Ezmeci'ye gelen ilginç sorulardan bir kaçı ve kendisinin cevabı
'Komşumun çocuğu olmuyor bana eşimle birlikte ol ben babalık yaparım diyor'
'Erkek arkadaşıma erkeklerden mesaj geliyor eskiden onlarla fantezi yapmış ne yapmam lazım'
Esra abla gece üst komşumun ilişki sesleri geliyor ben utanıyorum kocamdan evin içinde gibi sesler ne yapmalıyım?
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.