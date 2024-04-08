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'Komşumun çocuğu olmadığı için eşiyle birlikte olmamı istiyor'

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Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen sorulara cevap veren ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen sorular hem kendisi hem takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. İşte gelen ilginç sorulardan bir kaçı...

'Komşumun çocuğu olmadığı için eşiyle birlikte olmamı istiyor' mask
'Komşumun çocuğu olmadığı için eşiyle birlikte olmamı istiyor'
'Komşumun çocuğu olmadığı için eşiyle birlikte olmamı istiyor'
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Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen sorulara cevap veren ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen sorular şaşırtmaya devam ediyor. Bir erkekten gelen soru ise hem Ezmeci'yi hem takipçileri şoke etti. Bir kadın takipçisi isee üst kat komşusunu şikayet ettiği görüldü. İşte Ezmeci'ye gelen ilginç sorulardan bir kaçı ve kendisinin cevabı 



'Komşumun çocuğu olmuyor bana eşimle birlikte ol ben babalık yaparım diyor'

'Komşumun çocuğu olmadığı için eşiyle birlikte olmamı istiyor'




'Erkek arkadaşıma erkeklerden mesaj geliyor eskiden onlarla fantezi yapmış ne yapmam lazım'

'Komşumun çocuğu olmadığı için eşiyle birlikte olmamı istiyor'



Esra abla gece üst komşumun ilişki sesleri geliyor ben utanıyorum kocamdan evin içinde gibi sesler ne yapmalıyım?

'Komşumun çocuğu olmadığı için eşiyle birlikte olmamı istiyor'

Kaynak: Haber Merkezi

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08 Nis 2024 - 21:07 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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