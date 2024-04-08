Kaçarak evlenen genç kadını abisi sokak ortasında öldürdü

Şanlıurfa'da yaşayan Besra Kırmızı, ailesinin karşı çıktığı Hasan Kırmızı (24) ile 4 ay önce kaçıp evlenerek Tarsus'a yerleşti. Eşinin ailesine ait evde yaşamaya başlayan Kırmızı, 2,5 ay önce hamile kaldı.

TABANCA İLE VURDU

Eşinin kız kardeşiyle bugün aile sağlığı merkezine giden Besra Kırmızı, dönüşte ağabeyi tarafından tabanca ile vuruldu. Başından yaralanan hamile kadın, hayatını kaybetti. Polis, kaçan abisi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA