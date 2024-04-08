Şarkıcı Zeynep Bastık'ın o şarkısı rekor kırdı!

Cover yaptığı şarkılarla ünlenen Zeynep Bastık, bir ilke imza attı. 31 yaşındaki şarkıcı, Spotify Global 50'de 45. sırada yer aldı.

Bastık, Spotify Türkiye’de aylık 6 milyon dinleyiciye ulaşan ilk kadın sanatçı oldu.

ZEYNEP BASTIK 'LAN' İLE REKOR KIRDI

Mabel Matiz'in 'Lan' şarkısını 8 Mart 2024 günü piyasaya süren Zeynep Bastık, online müzik platformu Spotify'da günlük 2.5 milyon kez dinlenmeye ulaşan ilk Türkçe şarkıyı söylemiş oldu.

Ayrıca Spotify'da ilk kez bir kadın şarkıcı ve Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcısı olmuş oldu.

Türkçe şarkılar ilgili listede daha önce yalnızca 65'e kadar yükselmişti.

Kaynak: MYNET