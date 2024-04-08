Cadde ve yolları su bastı

Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar yolda yürümekte zorluk çekti, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı.
EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Yağışla ilçe otogar alanı ile birçok cadde ve sokak suyla doldu, zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı araç sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.