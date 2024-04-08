08 Nis 2024 - 20:00- Gündem G:

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı

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Bolu'da otoyolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı mask
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı
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Bolu’da Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile yanındaki oğlu yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Dağkent mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yaşar Yılmaz yönetimindeki 37 LB 630 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Yaşar Yılmaz ile oğlu Furkan Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğlu yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten yapılırken kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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08 Nis 2024 - 20:00 - Gündem

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