Korkunç cinayet! Hamile kadın sokak ortasında silahla vuruldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokakta önü kesilerek başından silahla vurulan 20 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti.
Bahçe Mahallesi'nde, aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı, silahla başından vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, hamile olan Kırmızı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için başlattı.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.