08 Nis 2024 - 19:20- Gündem G:

Korkunç cinayet! Hamile kadın sokak ortasında silahla vuruldu

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Mersin'de hamile genç kadın sokakta 2 kişi tarafından önü kesilerek silahla öldürüldü.

Korkunç cinayet! Hamile kadın sokak ortasında silahla vuruldu mask
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokakta önü kesilerek başından silahla vurulan 20 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti.

Bahçe Mahallesi'nde, aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı, silahla başından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, hamile olan Kırmızı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için başlattı.

Kaynak: AA

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08 Nis 2024 - 19:20 AA Mersin- Gündem

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