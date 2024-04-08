Hande Baladın'ın belgeseli geliyor

Voleybolun yıldız ismi Hande Baladın'ın kariyerine ışık tutan "Baladın" belgeseli, nisan ayında Red Bull TV'de izleyiciyle buluşacak. Belgesel, Baladın'ın voleybola tutkusundan, milli takımdaki başarılarına ve günlük rutinine kadar birçok detayı gözler önüne seriyor.

Baladın, belgeselin uzun emekler sonunda ortaya çıktığını belirterek, "İsmimi taşıyan bir belgeselin yapılması benim için gerçekten gurur verici. Muhteşem bir ekiple, böylesine güçlü bir yapım gerçekleştirdiğimiz için Red Bull'a teşekkür ediyorum. Umuyorum belgesel izleyicinin de beğenisini kazanır" ifadelerini kullandı.

Belgeselde Hande Baladın'ın yanı sıra voleybol dünyasından TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncuları Tijana Boskovic ve Simge Aköz de yer alıyor.

Kaynak: KARAR