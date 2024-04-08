Feci olay! Oyun oynarken su kuyusuna düştü

Evlerinin önünde oynayan Ali Ces, iddiaya göre, dengesini kaybederek içi dolu su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.