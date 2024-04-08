Feci olay! Oyun oynarken su kuyusuna düştü

Evlerinin önünde oynayan Ali Ces, iddiaya göre, dengesini kaybederek içi dolu su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA