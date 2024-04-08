Somer Şef hızlı çıktı; yeni aşk iddiası ortaya çıktı

Evliliğinin bitme nedeni olan Pınar Kızılkaya ile birlikteliğini sonlandıran52 yaşındaki Somer Sivrioğlu, 30 yaşındaki Aslı Turanlı ile geçen hafta bir mekanda sarmaş dolaş yemek yerken görüntülenmişti. Turanlı çıkan haberlerin ardından bir açıklama yaparak sadece arkadaş olduklarını açıklamıştı

1 AYLIK AŞK





Gecce'nin haberine göre; Somer Sivrioğlu arkadaşları ve oğluyla planladığı Atina tatil planını son anda iptal edip 1 aydır gizli gizli görüştüğü Ayşe Özyılmazel ile bayram tatilini geçirmek üzere Alaçatı’ya gitti. İkilinin birbirine aşık olduğunu ve 1 aydır görüştükleri notu düşüldü.

Kaynak: GECCE