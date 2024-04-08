Survivor'dan elenen Yiğit Poyraz kayıplara karıştı

Survivor All Star'daki en iddialı isimlerden biri olan Yiğit Poyraz'ın elenmesi kendisi de dahil herkesi şoke etti. Veda etmekte zorlanan Survivor Poyraz elendikten sonra adeta yok oldu. Yarışmanın yorumculardan Hanzede'de Poyraz hakkında konuştu. Adeta kayıplara karışan Yiğit Poyraz'ın nerede olduğunu herkes merak ediyor.

KİMSEYLE KONUŞMAK İSTEMİYOR



Programa gelen soruları yanıtlayan Furkan Dede, yorumculardan Hanzade'ye "Poyraz'la konuştun mu?" diye sordu. Hanzade Durmuş ise Poyraz'la konuşmadığını ama iyi olduğunu bildiğini söyleyen Hanzade Durmuş, Poyraz'ın şu an hiç kimseyle konuşmak istemediğini düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi