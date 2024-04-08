Önce eve ardından fabrikaya yıldırım düştü; yangın çıktı

Diyarbakır'da Sanayi Mahallesi İsmail Beşikçi Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir eve yıldırım isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda, evin çatısında ve balkonunda hasar oluştu, camlar kırıldı. Ayrıca komşu evin ahırının da çatısı çöktü.
YILDIRIM DÜŞEN ALEV ALEV YANDI
Diyarbakır-Bismil kara yolu üzerindeki bir çırçır fabrikasının çatısına da dün akşam etkili olan yağış sırasında yıldırım düştü. Fabrikada yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrika çalışanlarının da yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 120 ton presli pamuk balyasının yanarak kül olduğu, 30 ton pamuğun ise yangından ve tazyikli sudan etkilenerek kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.