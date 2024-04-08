Otopark deposunda feci yangın!

Pendik’te bulunan Yediemin Otoparkı deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Pendik Harmandere Mahallesi Moda Sokak üzerinde bulunan emniyetin el koyduğu ve imha edilmek üzere bekletilen kaçak alkollerin bulunduğu Yediemin Otoparkı deposunda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın, otoparktaki 2 TIR’a sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler daha fazla büyümeden yangını kontrol altına aldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.