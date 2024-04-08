Netflix'ten tepki çeken yeni özellik iddiası: Sevişme sahneleri artık atlanabilecek

Netflix hakkında sosyal medyada tepki çeken bir iddia atıldı. Eklenen bir buton sayesinde kullanıcılar dilerse sevişme sahnesini atlayabileceği iddia edildi. Bu durum büyük tepki çekti.
TEPKİ ÇEKEN ÖZELLİK
İddianın çıkışı ise bir kullanıcının paylaşımına dayanıyor. Netflix'ten resmi bir açıklama gelmese de bazı kullanıcılar uygulamayı son derece iyi karşılarken birçok kullanıcı da yeni gelen bu uygulamayı sert bir dille eleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.