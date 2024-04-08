Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü yakalandı!

Son olarak Aile dizisinde rol alan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu.

Hem Serenay Sarıkaya hem de Mert Demir konuyla ilgili sessizliğini koruyordu. Sosyal medyadaki yorumlarıyla dikkat çeken ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü objektiflere yansıdı.

Türkiye'ye birlikte gelen ikiliden Serenay Sarıkaya, iddiaya göre basın mensuplarının olduğunu görünce sevgilisi Mert Demir'i valiz kısmında beklemesi konusunda uyardı.

"ÇOK TATLISINIZ YA..."

Valizlerini aldıktan sonra havalimanından çıkan Sarıkaya, basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen özel hayatı hakkında konuşmak istemedi. Sarıkaya, soru soran muhabirlere, "Çok tatlısınız ya... Her seferinde bunu yapmanın bir anlamı yok ama! Söyleyecek bir şeyim yok" yanıtını verdi.

Oyuncudan 15 dakika sonra çıkış yapan Mert Demir de sorulara cevap vermeyerek oradan uzaklaştı.

Kaynak: MYNET