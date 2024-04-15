Hacizli gayrimenkul satışa çıkıyor

SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI
Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğünde amme alacağından dolayı hacizli olan, aşağıda özellikleri ve şartları belirtilen gayrimenkulün açık artırma yoluyla ihalesi yapılacaktır.
SATILACAK GAYRİMENKUL
1-Satışa çıkartılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası
Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Mah. 0 ada, 2826 parselde bulunan Atatürk Cad. A blok No:150 kat 1 5 nolu Mesken vasıflı gayrimenkul satılıktır.
2- Satışa çıkartılan gayrimenkulün durumu
Taşınmaz 1.ci katta konumlu olup, Mesken vasıflıdır. Onaylı mimari projeye göre 90 m2 olup, satılacaktır.
3-Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değeri
3.000.000,00._TLÜçmilyon-TL)
4- Artırmaya iştirak için alınacak geçici teminatın tutarı
225.000,00-TL ( ikiyüzyirmibeşbih-TL)
Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin rayiç değerin % 7,5 oranında teminat yatırması zorunludur. Teminat yatırmayanlar açık artırmaya iştirak edemeyecektir. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerin teminatı yatırdığına ilişkin belgeyi ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ibraz ederek kayıt ettirmesi zorunludur.
— Teminat olarak; a–Para
b-Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları.
c- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.)
d- Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.
5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat
Taşınmazın Alanya Vergi Dairesi Müdürü Odasında 21.05.2024 Salı günü saat 14:30’da 1.ihale ile satışı yapılacaktır. İlk satışta alıcı çıkmadığı veya kanuni miktara ulaşılamadığı takdirde ikinci satış 7 gün sonra aynı yer ve saatte 28.05.2024 tarihinde yapılacaktır.
6-Gayrimenkul satış şartnamesinin nerede görüleceği ve nereden temin edileceği
Gayrimenkule ait satış şartnamesi Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğünden görülebilecek ve temin edilebilecektir.
7-Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği
Taliplilerin artırmaya iştirak için teminatlarını Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırarak, ihale saatinden önce satış komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
8-Gayrimenkulün satışı için verilen bedel satış için yeterli olmadığı takdirde tekrar ne zaman artırmaya çıkarılacağı
Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75’ ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak,7 gün sonraki tarih de belirtilmek suretiyle gayrimenkulün aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
9-Tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer hakkında
İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacaktır.
Hususları ilan olunur.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.