15 Nis 2024 - 00:01- Resmi İlanlar G:

Hacizli gayrimenkul satışa çıkıyor

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SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI    Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğünde amme alacağından dolayı hacizli olan, aşağıda özellikl...

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SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

  

Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğünde amme alacağından dolayı hacizli olan, aşağıda özellikleri ve şartları belirtilen gayrimenkulün açık artırma yoluyla ihalesi yapılacaktır.

                                              

SATILACAK GAYRİMENKUL

1-Satışa çıkartılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası

Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar  Mah. 0 ada, 2826 parselde bulunan Atatürk Cad. A blok No:150 kat 1   5 nolu      Mesken vasıflı gayrimenkul satılıktır.

 

 

2- Satışa çıkartılan gayrimenkulün durumu

Taşınmaz 1.ci katta konumlu olup, Mesken vasıflıdır.  Onaylı mimari projeye göre 90 m2 olup, satılacaktır.

3-Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değeri

 

 3.000.000,00._TLÜçmilyon-TL)

4- Artırmaya iştirak için alınacak geçici teminatın tutarı 

 

 225.000,00-TL  ( ikiyüzyirmibeşbih-TL)

 Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin rayiç değerin % 7,5 oranında teminat     yatırması zorunludur. Teminat yatırmayanlar açık artırmaya iştirak edemeyecektir. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerin teminatı yatırdığına ilişkin belgeyi ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ibraz ederek kayıt ettirmesi zorunludur.

— Teminat olarak; a–Para

b-Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları.

c- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.)

d- Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.

 

5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat

Taşınmazın Alanya Vergi Dairesi Müdürü Odasında 21.05.2024 Salı günü saat 14:30’da 1.ihale ile satışı yapılacaktır. İlk satışta alıcı çıkmadığı veya kanuni miktara ulaşılamadığı takdirde ikinci satış 7 gün sonra aynı yer ve saatte 28.05.2024 tarihinde yapılacaktır.

6-Gayrimenkul satış şartnamesinin nerede görüleceği ve nereden temin edileceği

Gayrimenkule ait satış şartnamesi Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğünden görülebilecek ve temin edilebilecektir.

7-Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği

Taliplilerin artırmaya iştirak için teminatlarını Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırarak, ihale saatinden önce satış komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

8-Gayrimenkulün satışı için verilen bedel satış için yeterli olmadığı takdirde tekrar ne zaman artırmaya çıkarılacağı 

 Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75’ ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak,7 gün sonraki tarih de belirtilmek suretiyle gayrimenkulün aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9-Tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer hakkında

İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacaktır.

            Hususları ilan olunur. 

#ilangovtr

Basın No ILN02017108

15 Nis 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

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